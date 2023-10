Νέα Υόρκη: Εβραίοι διαδηλωτές απέκλεισαν τον σταθμό Γκραντ Σέντραλ και ζητούν κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία αφού εισέβαλαν στον σταθμό Grand Central για να απαιτήσουν κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Μέλη της Εβραϊκής Φωνής για την Ειρήνη δήλωσαν ότι διοργανώνουν μια «ιστορική καθιστική διαμαρτυρία» στην κεντρική πλατεία του εμβληματικού σταθμού στο Μανχάταν.

in case you feel hopeless, this is what is happening currently in New York City Grand Central Station: pic.twitter.com/4EvOFXf3l1

Οι διαδηλωτές ακούγονταν να φωνάζουν: «Όχι άλλα όπλα, όχι άλλος πόλεμος. Η κατάπαυση του πυρός είναι αυτό για το οποίο παλεύουμε».

Στιγμιότυπα έχουν επίσης εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν ένα μεγάλο πλήθος να προσπαθεί να εισέλθει στον σταθμό, αλλά συγκρατείται από αξιωματικούς της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

⚠️ HAPPENING NOW AT NYC’S GRAND CENTRAL STATION: THOUSANDS OF JEWS AND ALLIES HOLD AN EMERGENCY SIT-IN, DEMANDING A CEASEFIRE IN GAZA. WE’RE TAKING OVER THE GRAND CONCOURSE. WE’RE REFUSING TO ALLOW A GENOCIDE BE CARRIED OUT IN OUR NAMES. CEASEFIRE NOW! NEVER AGAIN FOR ANYONE! ⚠️ pic.twitter.com/gyD3bqp4mJ