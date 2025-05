NBC: Σχέδιο μεταφοράς 1 εκατ. Παλαιστινίων στη Λιβύη επεξεργάζονται οι ΗΠΑ – «Ο λαός μας δεν θα εγκαταλείψει τη γη του», λέει η Χαμάς

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πληροφορία, που μετέδωσε το NBC, ότι η διοίκηση Τραμπ επεξεργάζεται ένα σχέδιο μεταφοράς έως και 1 εκατ. Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας στη Λιβύη. Σύμφωνα με αναφορές του αμερικανικού δικτ΄θου NBC News, το σχέδιο περιλαμβάνει τη μεταφορά Παλαιστινίων με αντάλλαγμα την αποδέσμευση παγωμένων λιβυκών κεφαλαίων από τις ΗΠΑ.

The Trump administration is working on a plan to permanently resettle 1 million Palestinians from Gaza to Libya.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/zNckbqzErt