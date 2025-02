NBA: Ο ΜακΚλανγκ έκανε το «three-peat» στον διαγωνισμό καρφωμάτων της All-Star Saturday

O Μακ ΜακΚλανγκ κατέκτησε για τρίτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο στον διαγωνισμό καρφωμάτων, στο πλαίσιο της All-Star Saturday για το 74ο All-Star Game του NBA που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Σαν Φρανσίσκο. Ο ύψους 1,88μ. γκαρντ, ο οποίος έχει two-way contract με τους Ορλάντο Μάτζικ και τη θυγατρική τους στην G League, τους Οσεόλα Μάτζικ, έστρεψε γι’ ακόμη μια φορά τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, επιδεικνύοντας ξανά τις αλτικές ικανότητές του.

Mac McLung when it comes to saving All-Star weekend pic.twitter.com/mhnqcIt0tI