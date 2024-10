Ναυαγό που επέπλεε πάνω σε ψυγείο διέσωσε η ακτοφυλακή των ΗΠΑ – Το σκάφος του βυθίστηκε από τον τυφώνα «Μίλτον»

Μια συγκλονιστική διάσωση ενός ναυαγού στον Κόλπο του Μεξικού κατέγραψε το πλήρωμα ελικοπτέρου της ακτοφυλακής των ΗΠΑ, δύο μέρες μετά το χτύπημα του καταστροφικού τυφώνα Mίλτον περίπου 48 χλμ. μακριά από το Λονγκμπόατ Κι στην πληγείσα περιοχή Σαρασότα της Φλόριντα.

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key.



The man was taken to Tampa General Hospital for medical care.



Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed. #SAR pic.twitter.com/64wSHuRAeH