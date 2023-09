Ναγκόρνο Καραμπάχ: Τουλάχιστον 200 τραυματίες, οι περισσότεροι σε σοβαρή κατάσταση, από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σε πρατήριο βενζίνης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον Επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του θύλακα αυτού.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι περισσότεροι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση και θα πρέπει να μεταφερθούν αεροπορικώς σε άλλη περιοχή επειδή το Καραμπάχ δεν διαθέτει τις υποδομές ώστε να τους νοσηλεύσει όπως θα έπρεπε.

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από την έκρηξη μιας δεξαμενής καυσίμων, ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα οι αυτονομιστικές αρχές του θύλακα αυτού, χωρίς να δώσουν έναν συγκεκριμένο απολογισμό.

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μετά την έκρηξη» που σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων, κοντά στον δρόμο Στεπανακέρτ-Ασκεράν, αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Διασώστες και γιατροί βρίσκονται επί τόπου», πρόσθεσαν οι αυτονομιστές.

Powerful Explosion Rocks Gasoline Warehouse in Nagorno-Karabakh



A formidable explosion occurred at a gasoline warehouse in the suburbs of Stepanakert. A tanker carrying gasoline detonated, causing extensive damage and injuring dozens, some with severe injuries.