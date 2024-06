Ν. Αφρική: Το Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο

Το Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο (ANC), το κυβερνών κόμμα στη Νότια Αφρική τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχασε την απόλυτη πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο για πρώτη φορά στην ιστορία του, λαμβάνοντας μόλις 159 έδρες σε σύνολο 400, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η εκλογική επιτροπή.

"Our people have spoken, whether we like it or not."



South Africa's President Cyril Ramaphosa has gracefully accepted that it has lost its parliamentary majority for the first time since Nelson Mandela led it to power in 1994.https://t.co/oF8sA8ggmU#ElectionResults pic.twitter.com/SVEA5KIGPc