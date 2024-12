«Μπορεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα τα επόμενα 30 χρόνια» – Τι ζητά ο «νονός» της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις κυβερνήσεις

Ο βραβευμένος Βρετανοκαναδος επιστήμονας υπολογιστών Τζέφρι Χίντον, που είναι γνωστός και ως «νονός» της Τεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποίησε τις κυβερνήσεις και τους ειδικούς ότι οι πιθανότητες η ΑΙ να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες έχουν αυξηθεί.

Ο Χίντον που έχει τιμηθεί με Νόμπελ Φυσικής και έχει πολλές φορές επισημάνει τους κινδύνους από την αλόγιστη χρήση τξς σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC Radio 4, τόνισε ότι η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας είναι «πολύ πιο γρήγορη» από ό,τι περίμενε εκτιμώντας ότι υπάρχει μια πιθανότητα 10% έως 20% να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη θα μοιάζει με αυτήν ενός μικρού παιδιού σε σχέση με την ευφυΐα ισχυρών συστημάτων ΑΙ. σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Σκεφτείτε τον εαυτό σας σε σχέση με ένα τρίχρονο παιδί. Εμείς θα είμαστε τα τρίχρονα παιδιά».

Ο Χίντον προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον πέρυσι όταν παραιτήθηκε από τη θέση του στην Google για να μιλήσει πιο ανοιχτά για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της ΑΙ. Έκτοτε, εξέφρασε έντονες ανησυχίες για τη χρήση της τεχνολογίας από «κακόβουλους παράγοντες» και τη δυνατότητα συστημάτων γενικής τεχνητής νοημοσύνης να ξεφύγουν.

«Η μόνη δύναμη που μπορεί να υποχρεώσει τις μεγάλες εταιρείες να επενδύσουν περισσότερο στην ασφάλεια είναι η κυβερνητική ρύθμιση», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ο Βρετανοκαναδος επιστήμονας προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον πέρυσι όταν παραιτήθηκε από τη θέση του στην Google για να μιλήσει πιο ανοιχτά για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσυνης.

