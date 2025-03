Μπανγκλαντές: Πρόσφυγες Ροχίνγκια ανησυχούν για τις περικοπές στην ανθρωπιστική βοήθεια – «Θα λιμοκτονήσουμε» λένε στον Γκουτέρες

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επισκέφθηκε σήμερα πρόσφυγες Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές, την ώρα που προμηνύονται δραστικές περικοπές στη βοήθεια που τους παρέχεται λόγω έλλειψης χρηματοδότησης απειλώντας να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης στον μεγαλύτερο καταυλισμό προσφύγων παγκοσμίως.

Η σημερινή επίσκεψη του Γκουτέρες στον καταυλισμό των Ροχίνγκια στην περιοχή του Κοξ Μπαζάρ στο Μπανγκλαντές -όπου ζουν περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι- θεωρείται κρίσιμης σημασίας αφού το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε περικοπές στις μερίδες φαγητού που τους παρέχει μετά την αναστολή των δραστηριοτήτων της USAID.

Every Ramadan, I spend time with Muslim communities living in difficult circumstances, to observe the fast with them & help shine a spotlight on their plight.



This year I’m in Bangladesh to express my solidarity with Rohingya refugees & the Bangladeshi people hosting them. pic.twitter.com/PKk7GURlK1