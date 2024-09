Mπάιντεν: «Ο Πούτιν δεν θα επικρατήσει στον πόλεμο με την Ουκρανία»

«Δεν σκέφτομαι και πολύ τον Πούτιν», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις απειλές του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου για τον κίνδυνο πολέμου μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι εάν η Δύση επιτρέψει στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που του προμηθεύει για να πλήξει στόχους στο ρωσικό έδαφος, αυτό θα σήμαινε πως «οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησής του με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε για ακόμη μια φορά την πεποίθησή του πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επικρατήσει στον πόλεμο με την Ουκρανία.

