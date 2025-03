Μιανμάρ: Θαύμα η διάσωση ενός παιδιού και μιας γυναίκας μετά από 60 ώρες κάτω από τα συντρίμμια – Συγκλονιστικά βίντεο

Το φόβο τους ότι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη, πριν από τέσσερις ημέρες θα είναι τελικά πολλές χιλιάδες ακόμη, παρά την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας εκφράζουν οι ειδικοί. Πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να βρεθούν κι άλλοι επιζώντες στην πάλαι ποτέ Βιρμανία των περίπου 55 εκατομμυρίων κατοίκων. Μέσα στο απόκοσμο σκηνικό ελπίδες γεννούν η διάσωση ενός μικρού παιδιού και μιας γυναίκας έπειτα από 60 ώρες κάτω από τα συντρίμια ξενοδοχείου, αλλά και ενός 24χρονου μετά από 40 ώρες.

Την ίδια ώρα που σωστικά συνεργεία απ’ όλο τον κόσμο καταφθάνουν στην χώρα που αντιμετώπιζε ήδη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση από τον τετραετή εμφύλιο, έκκληση απευθύνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για επείγουσα βοήθεια 8 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ, όπου ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 1.700 και οι αγνοούμενοι σε εκατοντάδες. Στη γειτονική Ταϊλάνδη, συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια του ουρανοξύστη, όπου παραμένουν παγιδευμένοι 76 εργάτες.

Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες

Ως ένα μικρό θαύμα αντιμετωπίστηκε η είδηση ότι κινεζικές ομάδες διάσωσης ανέσυραν ένα νεαρό παιδί από τα συντρίμμια στη Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη που είχε παγιδευτεί για πάνω από 60 ώρες. Το παιδί βρέθηκε ζωντανό στο σημείο όπου λίγο νωρίτερα μια γυναίκα είχε διασωθεί από τα σωστικά συνεργεία της Ρωσίας στην πληγείσα περιοχή.

4 survivors have been saved by Chinese rescue team in Mandalay, Myanmar. Rescue efforts continue at full speed! pic.twitter.com/r8dY2l2UEC — Yu Jing (@ChinaSpox_India) March 31, 2025

Στο Μανταλέι, τη σπαρμένη με σωρούς συντριμμιών πόλη, η ένταση των προσπαθειών των σωστικών συνεργείων είχε μειωθεί το πρωί σε σύγκριση με την προηγουμένη, καθώς η θερμοκρασία αναμενόταν να φθάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

A miracle in #Myanmar! Chinese rescue teams pulled a young child from the rubble in #Mandalay after being trapped for over 60 hours. The child was found with stable vital signs—this marks the second survivor saved by the team in the hardest-hit area. #earthquake… pic.twitter.com/cZ0Phn9qEY — Shanghai Daily (@shanghaidaily) March 31, 2025

Ο σεισμός της Παρασκευής, μεγέθους 7,7 βαθμών, ακολουθήθηκε λίγη ώρα αργότερα από μετασεισμό 6,7 βαθμών, με επίκεντρο την κεντρική Μιανμάρ. Έκτοτε γίνονται ασταμάτητα αισθητοί μετασεισμοί κατά μήκος του ρήγματος της Σαγκάινγκ, γύρω από το οποίο ζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Μιανμάρ.

Διασώστες από την Ινδία και την Μιανμάρ ανασύρουν μια ακόμη σορό στο βουδιστικό μοναστήρι U Hla Thein, το οποίο κατέρρευσε στον σεισμό της Παρασκευής στο Μανταλέι. (AP Photo/Thein Zaw)

Μέσα στις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επιτείνονται από τις τροπικές συνθήκες μια γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από 60 ώρες στα συντρίμμια ξενοδοχείου, κατόπιν 5ωρης επιχείρησης σωστικών συνεργείων από την Κίνα, τη Ρωσία και την Μιανμάρ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας, βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση σήμερα το πρωί.

(Russia Emergency Ministry Press Service via AP)

Ωστόσο άλλη έγκυος, δεν ήταν τόσο τυχερή. Σωστικά συνεργεία την έβγαλαν από τα συντρίμμια αφού έμεινε παγιδευμένη για πάνω από 55 ώρες. Ακρωτηρίασαν το ένα της πόδι με την ελπίδα να την κρατήσουν στη ζωή. Μάταια. «Δοκιμάσαμε τα πάντα για να τη σώσουμε», ανέφερε μέλος της ιατρικής ομάδας αφού διαπίστωσε τον θάνατό της, καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο στο διαδίκτυο από τις προσπάθειες διασωστών και κατοίκων να απεγκλωβίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια.

While everyone is showing how big hotels and roof top swimming pools in Bangkok during earthquake, we often forget more than 1500 have died in Myanmar and people are still bringing out survivors digging the debris in their bare hands! pic.twitter.com/GRlg0R20YO — Ashok Swain (@ashoswai) March 29, 2025

Σκηνές χάους στους δρόμους

Η σεισμική δόνηση, σφοδρότητας που είχε να ζήσει δεκαετίες η Μιανμάρ, προκάλεσε σκηνές χάους και πανικού ως ακόμη και 1.000 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, στην Μπανγκόκ, όπου τουλάχιστον 18 άνθρωποι είναι νεκροί, κυρίως εξαιτίας της κατάρρευσης 30ώροφου κτιρίου υπό κατασκευή.

Οι κηδείες εκατοντάδων θυμάτων αναμένεται να γίνουν σήμερα, την ημέρα που κανονικά η μουσουλμανική κοινότητα, σε πένθος, θα γιόρταζε το Έιντ, το τέλος του μήνα του ραμαζανιού.

Τους λόγους για τους οποίους ο μεγάλος σεισμός στην Μιανμάρ οδήγησε σε τόσο καταστροφικά αποτελέσματα εξήγησε ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στο ΕΡΤNews λέγοντας ότι «η πυκνότητα του πληθυσμού και το βάθος του σεισμού οδήγησαν στα τραγικά αποτελέσματα.

Θα είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί ο απολογισμός των θυμάτων στη Μιανμάρ, χώρα απομονωμένη όσο και κατακερματισμένη: οι στρατηγοί στην εξουσία βρίσκονται σε πόλεμο με μια μυριάδα οργανώσεις ανταρτών, ιδίως εθνικών μειονοτήτων, καθώς και των πολιτικών τους αντιπάλων. Ωστόσο η πολύ σπάνια έκκληση για διεθνή βοήθεια που απηύθυνε ο αρχηγός της στρατιωτικής χούντας, ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, αν μη τι άλλο πιστοποιεί το εύρος της καταστροφής. Επισήμως, οι αρχές έκαναν λόγο χθες για περίπου 1.700 νεκρούς, 3.400 τραυματίες και 300 αγνοούμενους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατέταξε χθες Κυριακή τον σεισμό στο υψηλότερο επίπεδο των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΣΕΣ) απηύθυνε έκκληση να συγκεντρωθούν πάνω από 100 εκατ. δολάρια ώστε να προσφερθεί βοήθεια.

(AP Photo)

Η Κίνα, η Μαλαισία και η Ινδία έχουν ήδη αναπτύξει ομάδες, αυτές της Ινδονησίας αναμένεται να φθάσουν και να επιχειρήσουν σήμερα.

Η εμφύλια σύρραξη στην οποία μεταμορφώθηκαν οι μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της στρατιωτικής χούντας που ανέτρεψε την 1η Φεβρουαρίου 2021 την εκλεγμένη κυβέρνηση υπό την Αούνγκ Σαν Σου Τσι υπονόμευσε το σύστημα υγείας – υποστελεχωμένο, δεν ήταν σε θέση να διαχειριστεί τέτοια πλημμύρα θυμάτων, σύμφωνα με ανθρωπιστικούς οργανισμούς και οργανώσεις. Η κατάσταση ήταν ήδη πολύ σοβαρή προτού χτυπήσει ο σεισμός, καθώς ο πόλεμος ανάγκασε πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευάλωτους ανθρώπους να εκτοπιστούν, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο σεισμός δεν εμπόδισε τους στρατιωτικούς να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους, σύμφωνα με οργανώσεις ανταρτών. Στην πολιτεία Σαν (βορειοανατολικά), αεροπορικός βομβαρδισμός σκότωσε τουλάχιστον επτά μαχητές, σύμφωνα με την παράταξη στην οποία ανήκαν. Παρόμοιοι βομβαρδισμοί αναφέρεται πως διεξήχθησαν στην πολιτεία Κάρεν.

Στην Μπανγκόκ, οι επιχειρήσεις για να εντοπιστούν επιζώντες στα συντρίμμια 30ώροφου κτηρίου της δημόσιας διοίκησης που κατέρρευσε παγιδεύοντας κάπου 80 εργάτες συνεχίζονται.

Η αυτοδιοίκηση της μητρόπολης ανακοίνωσε πως επανήλθε στην κανονική λειτουργία το σύστημα των μέσων μαζικής μεταφοράς, μετά την αναστολή της για να επιθεωρηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

