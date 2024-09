Μετά από δώδεκα χρόνια μεταβαίνει στην Άγκυρα Αιγύπτιος πρόεδρος – Ο Σίσι θα γίνει δεκτός από τον Ερντογάν

Την Άγκυρα επισκέπτεται σήμερα, πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο οποίος θα γίνει δεκτός από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο. Κατά την επίσκεψη του Αιγύπτιου προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα, Αλ Σίσι και Ερντογάν θα προεδρεύσουν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας – Αιγύπτου.

Aνταπόκριση – Τουρκία: Γιάννης Μανδαλίδης

«Όλες οι πτυχές των σχέσεων Τουρκίας– Αιγύπτου θα επανεξεταστούν και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου θα συζητηθούν πιθανά βήματα για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας. «Εκτός από τις διμερείς σχέσεις, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, ιδίως για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη» προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Egyptian leader set to visit Türkiye in new era of ties



President Abdel-Fattah el-Sissi's visit to Türkiye on September 4 marks the first by an Egyptian president in 12 years, signaling a significant thaw in relations.



He will meet President Erdoğan to discuss bilateral ties,… pic.twitter.com/mYDWFPWbrk