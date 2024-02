Μεσανατολικό: Στην Αίγυπτο μεταβαίνει ο ηγέτης της Χαμάς για συνομιλίες – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Γάζα

Ο ηγέτης του παλαιστινιακού Κινήματος Ισλαμικής Αντίστασης, πιο γνωστού με το ακρώνυμο του, Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, αναμένεται εντός της ημέρας στην Αίγυπτο, για συνομιλίες για την ενδεχόμενη νέα ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι μάχες και οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ συνεχίζονται, με φόντο την ολοένα πιο δραματική ανθρωπιστική κατάσταση.

Για ακόμα μια νύχτα, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για βομβαρδισμούς κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, της μεγαλύτερης πόλης στη νότια Λωρίδα της Γάζας, που έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο του πολέμου, με τον ισραηλινό στρατό να διαβεβαιώνει πως θα εξαλείψει τους μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και τους ηγέτες του που κατ’ αυτόν κρύβονται εκεί.

Τις τελευταίες ημέρες, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει πως «περικύκλωσε» την πόλη, νίκησε μονάδες της Χαμάς στο ανατολικό της τμήμα και πλέον επικεντρώνεται στο δυτικό.

Από τη δική του πλευρά ο ΟΗΕ κάνει λόγο για «εντατικούς βομβαρδισμούς» απ’ άκρου σ’ άκρο της Λωρίδας της Γάζας και ειδικά στη Χαν Γιούνις. Σημειώνει πως ακόμη 184.000 Παλαιστίνιοι εγγράφτηκαν στους καταλόγους των ανθρώπων που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια αφού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το δυτικό τμήμα της πόλης.

«Αυτή τη στιγμή, αυτό που γίνεται είναι σφαγή», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Λεό Καν, επικεφαλής της αποστολής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

«Δεν είναι δυνατόν σήμερα, σ’ έναν πόλεμο στον οποίο ο κόσμος δεν έχει δικαίωμα να φύγει, που ο κόσμος πολιορκείται, δεν έχει πουθενά να πάει, να αποδεχόμαστε να σκοτώνονται 150 γυναίκες και παιδιά κάθε μέρα (…) Το πρωταρχικό είναι να υπάρξει άμεση και πλήρης κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου που έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, ο πληθυσμός του «πεθαίνει από πείνα» και «ωθείται στο χείλος της αβύσσου», δήλωσε χθες αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Μάικλ Ράιαν.

Ενώ, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED στα γαλλικά, UNCTAD στα αγγλικά), τα μισά και πλέον από τα κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ολοσχερώς και ο παλαιστινιακός θύλακος πλέον είναι «μη κατοικήσιμος».

Κάνοντας ακόμα πιο δυσοίωνα τα πράγματα για τον άμαχο πληθυσμό, οι δραστηριότητες του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) απειλούνται σοβαρά πλέον, καθώς δωρήτριες χώρες ανέστειλαν τη χρηματοδότησή τους αφού το Ισραήλ κατήγγειλε πως 12 από τους 30.000 εργαζομένους του πήραν μέρος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Εκείνη την ημέρα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Εκατό και πλέον αφέθηκαν ελεύθεροι όταν κηρύχθηκε ανακωχή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, 132 παραμένουν ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακο, ωστόσο 29 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Σε αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 26.900 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Για να υποστηρίξει τις προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για την ενδεχόμενη δεύτερη ανακωχή, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα επιστρέψει «τις προσεχείς ημέρες» στη Μέση Ανατολή, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες χώρες θα κάνει επισκέψεις.

Ο επικεφαλής της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, που έχει τη βάση του στο Κατάρ, αναμένεται σήμερα στην Αίγυπτο για να συζητήσει την πρόταση που καταρτίστηκε το σαββατοκύριακο στο Παρίσι σε συνομιλίες στις οποίες συμμετείχαν ο διευθυντής της CIA, ο Γουίλιαμ Μπερνς, και αξιωματούχοι του Κατάρ, της Αιγύπτου και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα εξετάζει πρόταση που προβλέπει τρεις φάσεις. Κατά την πρώτη, θα εφαρμοστεί ανακωχή με διάρκεια έξι εβδομάδων και θα απελευθερωθούν 200 ως 300 παλαιστινίοι φυλακισμένοι σε αντάλλαγμα για 35 ως 40 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και την είσοδο καθημερινά στον θύλακο 200 ως 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Μέχρι στιγμής, η Χαμάς ζητεί πλήρη κατάπαυση του πυρός, που χαρακτηρίζει αναγκαία προϋπόθεση για να κλείσει οποιαδήποτε συμφωνία, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση κάνει λόγο για παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά επ’ ουδενί για τερματισμό του πολέμου.

«Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε νέα συνεννόηση για την απελευθέρωση των ομήρων μας, όχι όμως ανεξαρτήτως τιμήματος», είπε προχθές Τρίτη το βράδυ ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στις μυλόπετρες της πίεσης των οικογενειών για να επιστρέψουν οι δικοί τους και της εναντίωσης μελών της κυβέρνησής του σε συμφωνία που θα ήταν κατ’ αυτούς υπερβολικά γενναιόδωρη προς τους Παλαιστίνιους.

Εκτός του πλαισίου των διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος υποστηρίζει ανοικτά την παλαιστινιακή υπόθεση και κατηγορεί το Ισραήλ πως διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, πρότεινε στον επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης να συγκροτηθεί «επιτροπή ειρήνης» αποτελούμενη «από διάφορες χώρες» για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών.

Πέραν της Λωρίδας της Γάζας, ο πόλεμος εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος να παρουσιάσει «μετάσταση», κατά την έκφραση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, καθώς η ένταση παραμένει στα ύψη στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, όπως και στο Ιράκ και στην Υεμένη.

Εκεί οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι από τα μέσα Νοεμβρίου έχουν βάλει στο στόχαστρο τη διεθνή ναυσιπλοΐα σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση εναντίον αμερικανικού πλοίου στον Κόλπο του Άντεν, ενώ έκαναν λόγο για αμερικανικές επιδρομές εναντίον θέσεών τους.

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως κατέστρεψε χθες «τρία ιρανικά UAVs» και βαλλιστικό πύραυλο των Χούθι στον Κόλπο του Άντεν.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Παλαιστινιανιακής Αρχής δηλώνει ότι δεν θα εγκαταλείψει τους κατοίκους της Γάζας.

