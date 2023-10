Μεσανατολικό: Φόβοι για τουλάχιστον 500 νεκρούς από βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας η οποία ελέγχεται από τη Χαμάς αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών από έκρηξη σε νοσοκομείο της πόλης της Γάζας ανήλθε σε τουλάχιστον 500, μεταδίδει το Associated Press.

Νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε ότι το υπουργείο Υγείας στο υπό τη διοίκηση της Χαμάς παλαιστινιακό έδαφος ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε νοσοκομειακό συγκρότημα της Γάζας προκάλεσαν την Τρίτη τον θάνατο τουλάχιστον 200 ανθρώπων.

Over 500 Palestinians killed, hundreds others injured in an lsraeli airstrike on a hospital in Gaza Strip. pic.twitter.com/uAou5NZazP