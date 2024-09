Μεξικό: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών του καρτέλ ναρκωτικών της Σιναλόα

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο και άλλοι 20 έχουν απαχθεί από τη Δευτέρα στην πολιτεία Σιναλόα του βορειοδυτικού Μεξικού, σε επεισόδια που αποδίδονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντιμαχόμενων ομάδων ενός από τα ισχυρότερα καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Οι ένοπλες συγκρούσεις που συγκλονίζουν την Κουλιακάν, πρωτεύουσα αυτής της μεξικανικής πολιτείας, ακολουθούν τη σύλληψη του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα, συνιδρυτή – μαζί με τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ – του καρτέλ ναρκωτικών της Σιναλόα.

BREAKING:



The civil war in the Sinaloa Cartel has broken out after weeks of tensions.



The conflict is between the Zambada faction that is loyal to the leader of the cartel Ismael "El Mayo" Zambada & the Chapitos, loyal to the 4 sons of El Chapo.



🇲🇽 pic.twitter.com/tbXpnvS2EW