Μεξικό: Είκοσι δύο κρούσματα ιλαράς έχουν καταγραφεί στη χώρα

Οι υγειονομικές αρχές του Μεξικούανακοίνωσαν ότι στη χώρα έχουν καταγραφεί 22 κρούσματα ιλαράς, τα περισσότερα στην πολιτεία Τσιουάουα, τα οποία συνδέονται με την επιδημία της ασθένειας που έχει ξεσπάσει στις γειτονικές ΗΠΑ, όπου δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 250 έχουν μολυνθεί.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη επιδημιολογική έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη, στο Μεξικό είχαν καταγραφεί ως τις 9 Μαρτίου 416 ύποπτα κρούσματα ιλαράς, εκ των οποίων τα 22 έχουν επιβεβαιωθεί.

«Υπάρχουν δύο εισαγόμενα κρούσματα και 20 που συνδέονται με αυτά», διευκρινίζεται την έκθεση. Οι μεξικανικές αρχές εξήγησαν ότι 18 κρούσματα εντοπίστηκαν στην πολιτεία Τσιουάουα, η οποία συνορεύει με το Τέξας των ΗΠΑ.

MEASLES | Measles outbreaks surge in Texas & New Mexico, with more than 250 cases & 2 deaths. https://t.co/x04Jt4yPgQ pic.twitter.com/mhMx3dmyjO