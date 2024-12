Με επιβολή δασμών απειλεί την ΕΕ ο Τραμπ – Σκληρή διαπραγμάτευση μόλις αναλάβει την προεδρία

Ακριβώς ένα μήνα πριν αναλάβει τα ηνία της χώρας του, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ευθέως την Ευρωπαϊκή Ένωση με δασμούς εάν δεν αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η σαρωτική επιβολή δασμών ήταν κεντρικό προεκλογικό αφήγημα του εκλεγμένου προέδρου, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που διατυπώνει αυτού του είδους την απειλή. Να σημειωθεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αγαθών της ΕΕ το 2023, καθώς ένα στα πέντε προϊόντα που εισήγαγε ήταν ευρωπαϊκά.

«Είπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να μειώσουν το τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προχωρώντας σε μεγάλες αγορές αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα έρθουν δασμοί παντού!» έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ επικαλείται την επιβολή δασμών ως μέσο πίεσης.

Η νέα απειλή του Τραμπ για δασμούς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δεν αυξήσουν την ποσότητα των υδρογονανθράκων και του πετρελαίου που αγοράζουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνει την ανησυχία για μια κρίση στις διατλαντικές σχέσεις καθώς ο επόμενος πρόεδρος φαίνεται αποφασισμένος να υλοποιήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις.

CHART OF THE DAY: The European Union is already importing record amounts of American crude oil and refined petroleum products (year-to-date equals to >20% of total US total oil exports)



