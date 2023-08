Με άρθρο ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο κατεστημένο των ΗΠΑ που λέει ότι τον πολεμά – «Φάρσα η θεωρία συνωμοσίας της Ρωσίας»

Αντιμέτωπος με διώξεις και έρευνες σε πολυάριθμες δικαστικές υποθέσεις, ο Nτόναλντ Τραμπ, ο 77χρονος πρώην Αμερικανός πρόεδρος που δείχνει να είναι το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές τo 2024, με άρθρο στο περιοδικό Newsweek επανέρχεται σε ένα θέμα που ρίχνει ακόμη σκιά στηv υποψηφιότητά του, την ρωσική παρέμβαση υπέρ του στις εκλογές του 2016.

Με τίτλο «The Real Victim of the Russiagate Hoax Wasn’t Me. It Was the American People» ο 45ος Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να εξηγήσει ότι ουδέποτε η Ρωσία προσπάθησε να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές υπέρ του και ότι το αληθινό θύμα αυτής της απάτης ήταν ο αμερικανικός λαός.

In a Monday op-ed in Newsweek, Donald Trump accused his political enemies of a plot to bring him down through the "Russiagate" probe, citing a special counsel report published in May that concluded the investigation should never have been launched by the FBI.… pic.twitter.com/rMruyOsoDH