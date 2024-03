Μαλαισία: Σύλληψη ένοπλου υπόπτου που ενδέχεται να είναι πράκτορας του Ισραήλ – Είχε έξι όπλα και πλαστό διαβατήριο

Οι αρχές της Μαλαισίας συνέλαβαν 36χρονο ένοπλο σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας Κουάλα Λουμπούρ, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, συμπληρώνοντας πως υπάρχουν υποψίες ότι πρόκειται για ισραηλινό κατάσκοπο.

Ο άνδρας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν έξι όπλα και 200 σφαίρες, έφθασε στο διεθνές αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη 12η Μαρτίου, χρησιμοποιώντας διαβατήριο Γαλλίας που οι αρχές εκτιμούν πως μπορεί να είναι πλαστό, εξήγησε ο γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας Χουσέιν Ραζαρουντίν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Παρασκευή το βράδυ.

Malaysia..security alert after the arrest of an armed Israeli suspected of being a “spy”#Ampang #Malaysia



The 36-year-old man, who was arrested at a hotel in Ampang, was in possession of six guns & 200 bullets & fake French passport

