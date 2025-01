Mαδρίτη: Το NFL προσγειώνεται στην Ισπανία – Στο Σαντιάγο Μπερναμπέου ο πρώτος αγώνας

Η National Football League ανακοίνωσε ότι οι Μαϊάμι Ντόλφινς είναι η ομάδα που επιλέχθηκε να παίξει στον ιστορικό πρώτο αγώνα της κανονικής περιόδου στην Ισπανία, ως μέρος των Διεθνών Αγώνων του 2025. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη το 2025 το «Σαντιάγο Μπερναμπέου», σε συνεργασία με την πόλη και τον δήμο της Μαδρίτης.

«Αυτό το συναρπαστικό πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση του NFL να επεκτείνει το παγκόσμιο αποτύπωμά του και να προσεγγίσει νέο κοινό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Μπρετ Γκόσπερ, επικεφαλής του NFL Ευρώπης. «Οι Μαϊάμι Ντόλφινς που θα παίξουν στο Bernabéu, την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, καταδεικνύουν την παγκόσμια απήχηση του πρωταθλήματος και του αθλήματός μας, σε αυτό που υπόσχεται να είναι μια ιστορική στιγμή».

The Miami Dolphins will play in the NFL's first game in Spain next season at the Santiago Bernabéu 🐬 pic.twitter.com/6uOhcuvRHB