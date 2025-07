Μ. Ζαμπάρας στο Πρώτο για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει τη δική του πρόταση για προανακριτική – Είμαστε σε επαφή και με άλλα κόμματα (audio)

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταθέσει τη δική του πρόταση για προανακριτική – Είμαστε σε επαφή και με άλλα κόμματα», δήλωσε στο ενημερωτικό ραδιόφωνο του Πρώτου Προγράμματος 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Το GPS της Επικαιρότητας» με τον Θάνο Σιαφάκα, ο Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Δεν είμαστε ουρά του ΠΑΣΟΚ για να στηρίξουμε την πρόταση»

Και συμπλήρωσε «Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ γιατί να την στηρίξουμε; Νομίζω ότι η απάντηση σε μία τέτοια ερώτηση θα πρέπει να είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει από την πρώτη στιγμή ότι μιλάμε για ένα τεράστιο σκάνδαλο, ένα σκάνδαλο καθετοποιημένο που λειτουργεί με όρους μαφίας και εγκληματικής οργάνωσης, έτσι, όπως και η ίδια η Ευρωπαία εισαγγελέας περιγράφει στην δικογραφία-μια εγκληματική οργάνωση που λυμαίνονταν τα χρήματα των πραγματικών αγροτών που τα είχαν ανάγκη. Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και ζητάμε για τα πολιτικά πρόσωπα που περιγράφονται στη δικογραφία, τον κ. Αυγενάκη και τον κ. Βορίδη να πάμε σε προανακριτική επιτροπή και να είστε σίγουροι ότι άμεσα, επειδή είμαστε σε συζητήσεις και εντός του κόμματος και εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αύριο έχουμε και τη σύγκληση Κοινοβουλευτικής Ομάδας που προφανώς θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα, θα κατεβάσουμε τη δική μας πρόταση. Και εμείς δεν είμαστε ουρά του ΠΑΣΟΚ».

«Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε μια διαδικασία αν θέλετε συζήτησης για να υπάρχει μια κοινή πρόταση (που κατά την άποψή μου αυτό θα ήταν το βασικό, τώρα πρέπει να παίξουμε με ένα στυλ και με ένα μοτίβο ισχύς εν τη ενώσει), από τη στιγμή λοιπόν, που αυτό δεν γίνεται και το ΠΑΣΟΚ επιλέγει έναν μονοδιάστατο και μοναχικό δρόμο, οφείλουμε και εμείς από την πλευρά μας όχι να συρθούμε προφανώς πίσω από το ΠΑΣΟΚ σε μια πρόταση που είναι on off take it or leave it, αλλά να συν-διαμορφώσουμε και με άλλες δυνάμεις της Αριστεράς και με άλλες δυνάμεις προοδευτικές, μία πρόταση η οποία ελπίζουμε και φιλοδοξούμε να κατατεθεί. Να μπορέσουμε δηλαδή, να συλλέξουμε τις απαιτούμενες υπογραφές που χρειάζονται (30 υπογραφές) και να πάμε προς ψήφιση (…)».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει με τη λειτουργία των θεσμών και της ίδιας της δημοκρατίας»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει πρόταση, θα επιδιώξει να καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, καλά τεκμηριωμένη, καλά διαβασμένη, καλά ανειλημμένη, τεκμηριωμένη προφανώς στο σύνολό της, για να μπορέσει να αναδείξει και να καταδείξει τους υπεύθυνους και αυτού του σκανδάλου. Ξέρετε, αυτό που ζούμε σήμερα είναι η πλήρης απαξίωση των θεσμών εις βάρος της κοινωνίας και υπέρ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και συνειδητά, με έναν τρόπο η κυβέρνηση προσπαθεί σε μόνιμη βάση να απαξιώσει τους θεσμούς, αυτούς που θα έπρεπε να λειτουργούν ως αντίβαρα σε μια εξουσία που προσπαθεί να κρατηθεί και μια εξουσία που προσπαθεί να χειραγωγήσει τα πάντα. Και όταν αναφέρομαι σε θεσμούς, εννοώ στο κράτος δικαίου, αναφέρομαι στην δικαιοσύνη, αναφέρομαι στην δημόσια διοίκηση, βλέπε ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Και το πιο αν θέλετε ανησυχητικό κατά την άποψή μου, είναι ότι αυτή τη στιγμή το πολίτευμά μας, η δημοκρατία, έτσι όπως λειτουργεί και μέσα από τους θεσμούς που έχουν απαξιωθεί από αυτή την κυβέρνηση, αδυνατεί να παίξει επαρκώς τον ρόλο της και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και πολύ κρίσιμο».

