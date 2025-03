Λουξεμβούργο: Πέθανε από σπάνια ασθένεια ο πρίγκιπας Φρέντερικ – Ήταν μόλις 22 ετών

Με ανακοίνωσή του στα σόσιαλ μίντια ο πρίγκιπας του Λουξεμβούργου, Ρόμπερτ, ανακοίνωσε τον αδόκητο χαμό του 22χρονου γιου του, πρίγκιπα Φρέντερικ.

Ο μικρότερος γιος του πρίγκιπα Ρόμπερτ του Λουξεμβούργου και της πριγκίπισσας Ζιλί πέθανε, όπως έγινε γνωστό έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες, την 1η Μαρτίου, εξαιτίας μιας σπάνιας γενετικής πάθησης, της μιτοχρονδιακής νόσου POLG.

Την ανακοίνωση της θλιβερής είδησης έκανε γνωστή ο πατέρας του με ένα συγκινητικό μήνυμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος POLG.

«Με πολύ βαριά καρδιά, η σύζυγός μου και εγώ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον θάνατο του γιου μας», γράφει στη δήλωσή του ο 56χρονος Ρόμπερτ. Περιγράφοντας το πώς η οικογένεια αποχαιρέτησε το νεαρό πρίγκιπα, ανέφερε: «Μας κάλεσε στο δωμάτιό του για να του μιλήσουμε για μια τελευταία φορά» την ημέρα που σηματοδοτούσε την «Ημέρα Σπανίων Ασθενειών» στις 28 Φεβρουαρίου.

