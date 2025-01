Λος Άντζελες: Χωρίς ανάπαυλα η μάχη των πυροσβεστών καθώς οι άνεμοι δυναμώνουν – Στους 25 νεκρούς ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Στο Λος Άντζελες, δεν υπάρχει ανάπαυλα: οι θερμοί, ξηροί και σφοδροί άνεμοι συνέχιζαν να πνέουν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, δυναμώνοντας κι άλλο τις φλόγες που έχουν παραμορφώσει πέραν αναγνωρίσεως την όψη του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ εδώ και μια εβδομάδα κι έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) εξέδωσε προειδοποιητικό δελτίο για ανέμους με ριπές ταχύτητας ως και 110 χιλιομέτρων ανά ώρα σήμερα από τις 03:00 (τοπική ώρα· 13:00 ώρα Ελλάδας) ως τις 15:00 (01:00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας).

Here are the latest details on the expected winds. Wind are weaker than expected today, but looking for one more enhancement late tonight and Wednesday. Not quite out of the woods yet. Red Flag Warnings remain in play. Stay aware of your surroundings. #cawx pic.twitter.com/GtxfAoPQTX — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 14, 2025

Τομείς της κομητείας του Λος Άντζελες και της —γειτονικής— κομητείας Βεντούρα κηρύχθηκαν σε «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» από τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Το επίπεδο της υγρασίας, πολύ χαμηλό, και η βλάστηση, υπερβολικά ξηρή, μπορεί να οδηγήσουν σε «πάρα πολύ γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς», εξήγησαν οι μετεωρολόγοι. Η υπηρεσία έθεσε επίσης μεγάλο μέρος της νότιας Καλιφόρνιας σε κατάσταση συναγερμού.

Ήδη, οι καταστροφές είναι πελώριες: πάνω από 12.000 σπίτια, άλλα κτίρια και οχήματα απανθρακώθηκαν ή υπέστησαν ζημιές — ολόκληρα προάστια αφανίστηκαν. Κάπου 88.000 άνθρωποι συνεχίζουν να είναι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι κι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 25, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

To all the badass first responders thank you for working tirelessly to put out these fires! Some incredible work is being done by these pilots and workers on the ground and the city of Los Angeles is so thankful for all your hard-work. We are the FORTUNATE ONES! pic.twitter.com/6T3wyTw3WW — John Fogerty (@John_Fogerty) January 13, 2025

Αρνούμενος να φύγει από το συγκρότημα κατοικιών που διαχειρίζεται στο Πασίφικ Παλισέιντς, ο Τζεφ Ρίτζγουεϊ τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έδωσε μάχη με φλόγες ακόμη και με κουβάδες, ρίχνοντας νερό από την πισίνα σε ευκάλυπτο που πήρε φωτιά επικίνδυνα κοντά.

«Ήταν πόλεμος», αφηγήθηκε ο εξηντάρης. «Αλλά είμαι ξεροκέφαλος: είπα ‘δεν θα νικηθώ’».

Ο Φρεντ Μπους, άλλος κάτοικος, δεν είχε τέτοια τύχη. «Το σπίτι μου κάηκε, το ξέρω. Είδα φωτογραφίες, δεν απομένει παρά η καμινάδα. Αλλά χρειάζομαι να το δω με τα ίδια μου τα μάτια για να το πιστέψω», είπε.

Here are the latest details on the expected winds. Wind are weaker than expected today, but looking for one more enhancement late tonight and Wednesday. Not quite out of the woods yet. Red Flag Warnings remain in play. Stay aware of your surroundings. #cawx pic.twitter.com/GtxfAoPQTX — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 14, 2025

Τα δυο κύρια μέτωπα έχουν απανθρακώσει 97.000 στρέμματα στο εύπορο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς και πάνω από 57.000 στο προάστιο Αλταντίνα, κοινότητα βόρεια του Λος Άντζελες.

Οι ομοσπονδιακές αρχές άρχισαν επίσημα να διενεργούν έρευνα για τα αίτια των πυρκαγιών, προειδοποίησαν ωστόσο πως θα χρειαστεί χρόνος.

«Ξέρουμε πως θέλετε απαντήσεις… τις αξίζετε. Η ATF θα σας δώσει απαντήσεις, αφού ολοκληρωθεί η έρευνα σε βάθος», δήλωσε ο Χοσέ Μεντίνα, εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι αρμόδια ιδίως για τον έλεγχο των εκρηκτικών και των όπλων.

Εδώ και μέρες, ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ψάχνουν θύματα στα συντρίμμια. Χθες, επιθεωρήθηκαν 1.800 σπίτια, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, τον Ρόμπερτ Λούνα. «Το καλό νέο είναι πως δεν βρήκαμε κανένα πτώμα», συνόψισε.

Οι πυρκαγιές αυτές, από τις χειρότερες στην ιστορία της Καλιφόρνιας, ίσως αποδειχθούν επίσης οι πιο δαπανηρές στην ιστορία: οι ζημίες αναμένεται να κυμανθούν από τα 250 ως τα 275 δισεκατομμύρια δολάρια, κατά τους ακόμη προσωρινούς υπολογισμούς της ιδιωτικής εταιρείας AccuWeather.

Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά πήραν ξανά τον δρόμο για το σχολείο προχθές Δευτέρα, όμως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που υπέστησαν ζημιές, όπως και αυτά σε περιοχές όπου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων, παραμένουν κλειστά.

Χιλιάδες πυροσβέστες συνεχίζουν την ατέλειωτη μάχη με τις φλόγες μια εβδομάδα και πλέον. Έλαβαν ενισχύσεις, ανθρώπινες και υλικές, ανάμεσά τους δεκάδες υδροφόρες.

Προσπαθούσαν ιδίως χθες να ελέγξουν νέα εστία, που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην κοινότητα Όξναρντ, 80 χιλιόμετρα από το Λος Άντζελες.

Έπειτα από σωρεία προβλημάτων στις επιχειρήσεις των πυροσβεστών, ειδικά στο Πασίφικ Παλισέιντς, όπου ειδικοί κρουνοί δεν είχαν νερό ή είχαν χαμηλή πίεση, κάτι που προκάλεσε θύελλα επικρίσεων, ο αρχηγός της πυροσβεστικής Άντονι Μαρόνι διαβεβαίωσε χθες πως υπάρχουν «νερό και πίεση» στην Αλταντίνα.

Από τους βασικούς στόχους των κατηγοριών, που εξακοντίζονται ιδίως από τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα ορκιστεί ξανά τη Δευτέρα πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ αξίωσε «ανεξάρτητη και πλήρη έρευνα» για τις υπηρεσίες ύδρευσης της πόλης.

Χθες διέταξε ομάδες καθαρισμού του Λος Άντζελες να είναι έτοιμες να επέμβουν καθώς εκφράζονται φόβοι ότι καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν κατολισθήσεις λάσπης.

Οι υπηρεσίες υγείας εξάλλου εξακολουθούν να προειδοποιούν εναντίον των κινδύνων εξαιτίας των καπνών και της στάχτης —σε κάποιες περιπτώσεις άκρως τοξικής— που μεταφέρουν άνεμοι.

Οι στάχτες είναι «λεπτή σκόνη που μπορεί να ερεθίσει ή να κάνει ζημιά στο αναπνευστικό σας σύστημα ή σε άλλα όργανα του σώματός σας», συνόψισε ο Δρ. Ανίς Μαχάτζαν, της υπηρεσίας δημόσιας υγείας της κομητείας. Οι αρχές παροτρύνουν τους κατοίκους να φορούν μάσκες.

Θερμοί και ξηροί άνεμοι, γνωστοί με την ονομασία Σάντα Άνα, είναι συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια του καλιφορνέζικου φθινοπώρου και χειμώνα. Αλλά την περασμένη εβδομάδα, η έντασή τους ήταν η υψηλότερη από το 2011, σύμφωνα με μετεωρολόγους, οι ριπές τους έφθαναν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, μεταφέροντας αστραπιαία σπίθες και θράκες ενίοτε σε απόσταση χιλιομέτρων.

Σενάριο εφιαλτικό για τους πυροσβέστες, καθώς η Καλιφόρνια, έπειτα από δυο αρκετά βροχερές χρονιές, πλήττεται από αφύσικα ξηρό χειμώνα, δεν έχουν καταγραφεί βροχές στην πράξη για οκτώ μήνες.

Επιστήμονες προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή θα κάνει ολοένα πιο συχνά μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία, θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος