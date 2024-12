Λωρίδα της Γάζας: Συνελήφθη από τον ισραηλινό στρατό διευθυντής νοσοκομείου

Ο στρατός του Ισραήλ συνέλαβε τον διευθυντή ενός από τα τελευταία λειτουργικά νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Γάζας κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιδρομών που πραγματοποίησε ο ΙDF στην περιοχή και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο εννέα ατόμων, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους

Όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ο Δρ. Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, διευθυντής του Νοσοκομείου Καμάλ Αντβάν, συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις την Παρασκευή μαζί με δεκάδες άλλα μέλη του προσωπικού και μεταφέρθηκε σε κέντρο ανάκρισης. Σύμφωνα με το υπουργείο, ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στο νοσοκομείο, ανάγκασαν μεγάλο αριθμό προσωπικού και ασθενών να βγουν έξω και τους διέταξαν να γδυθούν στο κρύο.

Ο στρατός του Ισραήλ που αρνήθηκε να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις έχει αρνηθεί την εισβολή στο νοσοκομείο σημειώνοντας ότι διεξάγει επιχειρήσεις κατά της μελών της Χαμάς που κρύβονται στην περιοχή.

Dr. Hussam Abu Safiya, director of Kamal Adwan Hospital, has been arrested by Israel



He was violently beaten by the occupation forces before his arrest



pic.twitter.com/KLsRRx3B9q