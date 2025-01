Λονδίνο: Ξεκινά η δικαστική μάχη μεταξύ Πρίγκιπα Χάρι και Μέρντοχ για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς του από τα ταμπλόιντ

Στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται η πολύχρονη μάχη του Πρίγκιπα Χάρι με την εταιρεία News Group Newspapers (NGN), ιδιοκτησίας Ρούπερτ Μέρντοχ για τις κατηγορίες της υποκλοπής τηλεφωνικών συνομιλιών, παράνομης συλλογής πληροφοριών και παράνομης εισβολή στη ζωή καθώς οι αξιώσεις του εναντίον των εφημερίδων The Sun και του κλειστού εδώ και χρόνια, News of the World, θα φτάσουν σήμερα στο δικαστήριο.

Ο πρίγκιπας Χάρι, που όπως και η μητέρα του, είδε τη ζωή του να γίνεται πρωτοσέλιδο στα ταμπλόιντ του Μέρντοχ είναι αποφασισμένος να κάνει τον κολοσσό μέσων ενημέρωσης να πληρώσει για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς του από τα μέσα ενημέρωσης. Η αγωγή του Δούκα του Σάσεξ βασίζεται σε ισχυρισμούς για τηλεφωνικές υποκλοπές που διεπράχθησαν κατά τη δεκαετία του 2000.

Reminder that Prince Harry’s court case against Murdoch’s News Group Newspapers begins in a week’s time. NGN has done everything to try to thwart it. Expect the noise & retaliation by the British media, royal minions & bots to get worse as they are forced to be accountable. pic.twitter.com/JLPrhKiR6K — Zandi Sussex (@ZandiSussex) January 13, 2025

Ο πρίγκιπας δηλώνει ότι η αποστολή του δεν αφορά τα χρήματα αλλά την ανακάλυψη της αλήθειας, μετά από άλλους ενάγοντες που συμβιβάστηκαν σε υποθέσεις για να αποφύγουν τον κίνδυνο ενός πολυδάπανου νομικού λογαριασμού, ακόμα κι αν κέρδιζαν στο δικαστήριο αλλά απέρριψαν την προσφορά της NGN.

«Ένας από τους κύριους λόγους που συνεχίζω αυτή τη διαδικασία είναι η λογοδοσία, γιατί είμαι το τελευταίο άτομο που μπορεί πραγματικά να την επιτύχει», δήλωσε ο Χάρι τον περασμένο μήνα. To ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την υπόθεση είναι μεγάλο.

Prince Harry's case against Newsgroup Newspapers—the publisher of The Sun—goes to trial at the High Court today.



The Duke of Sussex is seeking substantial damages and claims to have evidence of 101 separate payments made by The Sun to private investigators for private… pic.twitter.com/oAptvpKQc8 — Good Morning Britain (@GMB) January 21, 2025

Η NGN έχει πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες σε θύματα υποκλοπών τηλεφωνικών συνομιλιών και άλλης παράνομης συλλογής πληροφοριών από τη News of the World, και έχει διευθετήσει πάνω από 1.300 αγωγές που αφορούν διασημότητες, πολιτικούς, γνωστούς αθλητές και απλούς πολίτες που συνδέονταν μαζί τους ή με σημαντικά γεγονότα.

Η νομική ομάδα του Χάρι έχει δηλώσει σε προηγούμενα δικαστικά έγγραφα ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, διάδοχος του θρόνου, είχε διευθετήσει τη δική του υπόθεση κατά της NGN το 2020 έναντι «πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού».

Αν και ο Μέρντοκ έκλεισε τη News of the World το 2011, ο εκδότης έχει πάντα απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα στη The Sun και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί πλήρως τους ισχυρισμούς.

Η δίκη που αναμένεται να διαρκέσεις οκτώ μήνες θα εξετάσει αρχικά «γενικά ζητήματα», όπως την έκταση οποιασδήποτε υποκλοπής τηλεφώνων και παράνομης συλλογής πληροφοριών στις εφημερίδες.

Η νομική ομάδα του Πρίγκιπα θα υποστηρίξει ότι υψηλόβαθμα στελέχη και αρχισυντάκτες γνώριζαν ότι η παράνομη συμπεριφορά ήταν εκτεταμένη, και θα ισχυριστούν ότι παραπλάνησαν την αστυνομία, παρείχαν ψευδείς δηλώσεις σε δημόσια έρευνα για τη δεοντολογία των μέσων ενημέρωσης το 2011-12 και ενορχήστρωσαν μια μεγάλη συγκάλυψη με τη διαγραφή εκατομμυρίων email.

«Αυτή η κατηγορία είναι λανθασμένη, μη βιώσιμη και απορρίπτεται κατηγορηματικά», δήλωσε εκπρόσωπος της NGN. «Η NGN θα καλέσει έναν αριθμό μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων τεχνολόγων, νομικών και ανώτερων στελεχών για να καταρρίψει τον ισχυρισμό».

Εκτός από τον Πρίγκιπα Χάρι, οι μάρτυρες που πρόκειται να κληθούν ή που έχουν παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για τους ενάγοντες περιλαμβάνουν τον πρώην πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν, τους ηθοποιούς Χιου Γκραντ και Σιένα Μίλερ, τη τραγουδίστρια Λίλι Άλεν και τη Χέδερ Μιλς, πρώην σύζυγο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Πηγή: Reuters

