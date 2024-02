Λονδίνο: Επίθεση με οξύ δέχτηκε μια μητέρα και τα δύο της παιδιά – Άλλα έξι άτομα τραυματίστηκαν στην προσπάθεια να βοηθήσουν

«Φρικιαστική» επίθεση με οξύ δέχτηκε μια γυναίκα και τα δύο μικρά παιδιά της στο νότιοΛονδίνο. Η μητέρα με τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού ένας άνδρας τους πέταξε μια ύποπτη διαβρωτική ουσία χθες το βράδυ στην περιοχή Κλάπαμ Κόμμον. Επιπλέον έξι άνθρωποι, ανάμεσα τους και τρεις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν ελαφρια προσπαθώντας να τους βοηθήσουν.

Aνταπόκριση – Λονδίνο: Νατάσα Καντζάβελου

Ο δράστης παραμένει άφαντος ενώ οι αρχές αναζητούν «να προσδιορίσουν τι οδήγησε σε αυτό το φρικτό περιστατικό». Ένας μάρτυρας είπε στην εφημερίδα Sun ότι η μητέρα και τα παιδιά της ήταν με έναν άνδρα όταν το ζευγάρι βγήκε από ένα όχημα και άρχισαν να τσακώνονται στο δρόμο.

