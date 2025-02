Λίβανος: Η Χεζμπολάχ καταδικάζει την επίθεση σε κομβόι της UNIFIL στη Βηρυτό

Η Χεζμπολάχ καταδίκασε σήμερα την επίθεση που σημειώθηκε προχθές, Παρασκευή, στη Βηρυτό κατά οχηματοπομπής της δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL), όπου σύμφωνα με την UNIFIL τραυματίστηκε ο απερχόμενος αναπληρωτής διοικητής της.

Οι λιβανικές αρχές συνέλαβαν πάνω από 25 ανθρώπους στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση, που όπως ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έγινε «σύμφωνα με αναφορές από ομάδα υποστηρικτών της Χεζμπολάχ». Στη σημερινή της ανακοίνωση, η φιλοϊρανική οργάνωση απέρριψε κατηγορηματικά ότι θέτει ως στόχο δυνάμεις της UNIFIL.

INCIDENT UPDATE: A UNIFIL convoy carrying the outgoing Deputy Force Commander, Nepalese Major General Chok Bahadur Dhakal was attacked by unidentified assailants en route to Beirut airport. Dhakal was reportedly injured in the attack, however no casualties have been reported.… pic.twitter.com/Krsztga8sP