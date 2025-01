Λίβανος: Αναγκαία η απόσυρση του ισραηλινού στρατού, όπως προβλέπει η πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο νέος πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν επεσήμανε σήμερα στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες την ανάγκη απόσυρσης των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ, όπως προβλέπει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τερμάτισε τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ το Νοέμβριο.

Today I met with President Joseph Aoun of Lebanon and congratulated him on his recent election victory.



I look forward to working together to consolidate the cessation of hostilities and preserve the country’s security and stability. pic.twitter.com/uh2CTNFqhM