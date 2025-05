Λιθουανία: Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την αποχώρηση από τη συνθήκη απαγόρευσης των ναρκών κατά προσωπικού εν μέσω ρωσικής απειλής

Το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας ψήφισε σήμερα υπέρ της απόσυρσης από τη Συνθήκη της Οτάβα που απαγορεύει τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού εν μέσω ανησυχιών για τη στρατιωτική απειλή που θέτει η γειτονική Ρωσία.

Και οι πέντε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία, η Πολωνία και η Φινλανδία, έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να αποχωρήσουν από τη διεθνή συνθήκη λόγω της στρατιωτικής απειλής από τον πολύ μεγαλύτερο γείτονά τους.

«Είναι επίσημο: η Λιθουανία αποσύρεται από τη Συνθήκη της Οτάβα, μια απόφαση που εγκρίθηκε σήμερα από το Κοινοβούλιο», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας σε ανάρτηση στο Χ μετά την ψηφοφορία, προσθέτοντας ότι η «απόσυρση θα τεθεί σε ισχύ σε έξι μήνες».

It is official: Lithuania is withdrawing from the Ottawa Convention, a move that was approved by the @LRSeimas today. The withdrawal will take effect in six months. https://t.co/lVIiyf71z6