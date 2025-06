Λήξη συναγερμού στο «Ελ. Βενιζέλος» μετά την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους

Αναστάτωση σημειώθηκε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όταν ο πιλότος πτήσης Airbus που είχε απογειωθεί από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και ζήτησε διάδρομο προσγείωσης προκειμένου να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση.

Λίγα λεπτά αργότερα έληξε ο συναγερμός όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια. Προληπτικά στην πίστα του αεροδρομίου είχαν αναπτυχθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε να επέμβουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες παρουσιάστηκε ένδειξη Full Emergency σε αεροσκάφος Airbus 319 με 150 επιβαίνοντες καθώς υπήρξε ένδειξη καπνού στο πιλοτήριο λίγο μετά την απογείωσή του. Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από Αθήνα για Ρίγα στη Λετονία. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Flightradar24 πρόκειται για ένα Airbus A319-112 της εταιρείας τσάρτερ Carpatair, το οποίο εκτελούσε πτήση της airBaltic (BT6162). Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και απομακρύνονται. Το αεροσκάφος αναμένεται να ελεγχθεί από τεχνικούς της εταιρείας.

Το αεροσκάφος, όπως δείχνει ο χάρτης, παρέκκλινε της πορείας του πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος, και επέστρεψε στα Σπάτα, υποδηλώνοντας πιθανό μηχανικό ή ζήτημα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

