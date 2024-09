Ξεκίνησε η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο – Ισχυρές εκρήξεις στα νότια προάστια της Βηρυτού

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι διεξάγει «αυτήν τη στιγμή» περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ενημέρωσε το βράδυ της Δευτέρας (30/9) ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Έτσι μας ενημέρωσαν, ότι διεξάγουν αυτήν τη στιγμή περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα», διευκρίνισε ο Μάθιου Μίλερ. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν μπορεί να επιβεβαιώσει πώς πρόκειται για χερσαίες επιχειρήσεις «περιορισμένης κλίμακας», ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρμεντ απάντησε: «Αυτό αντιλαμβανόμαστε».

Οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την στιγμή. Σύμφωνα με το κανάλι Αl – Manar το οποίο ελέγχεται από την Χεζμπολάx, δεν έχει ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση στο νότιο Λίβανο από το Ισραήλ. Λιβανέζικα μέσα αναφέρουν ότι ακούγονται σφοδρά πυρά στην περιοχή του νοτίου Λιβάνου. Από την άλλη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το επόμενο στάδιο του πολέμου ξεκινά σύντομα.

Υπό το φως αναφορών και φημών για χερσαία επιχείρηση, ο εκπρόσωπος του IDF ζητά να μην δημοσιεύονται οι κινήσεις των στρατευμάτων, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Άλλες πληροφορίες από τον Λίβανο που μεταφέρει το Reuters αναφέρουν ότι ο στρατός του Λιβάνου έχει αποσυρθεί από «αρκετές θέσεις» στα σύνορα της χώρας με το Ισραήλ, ενώ έχουν φύγει και κάτοικοι των περιοχών.

Σύμφωνα με την απεσταλμένη της ΕΡΤ στη Βηρυτό, Αλεξία Καλαϊτζή, επικρατεί σύγχυση σχετικά με το ακριβώς γίνεται στα σύνορα. ‘Οπως είπε η δημοσιογράφος το φίλα προσκείμενο στη Σαουδική Αραβία κανάλι Αλ Αραμπίγια έλεγε ότι τανκς του Ισραήλ έχουν εισέλθει στο έδαφος του Λιβάνου. Δεν πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα και οι ίδιοι διεψευσαν τον εαυτό τους καθώς μετέδωσαν ότι ακούγονται ήχοι τανκς πολύ κοντά στα σύνορα, πρόσθεσε στη συνέχεια η δημοσιογράφος. Μέλος του πολιτικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ ανέφερε ότι αν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση οι σύμμαχοί μας θα παρέμβουν.

Ο Γιώργος Σιδέρης από το βόρειο Ισραήλ ανέφερε ότι σφυροκοπούν θέσεις της Χεζμπολάχ στα νότια.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό αναλυτή Μπαράκ Ραβίντ που επικαλείται το WallaNews σε ανάστησή του στο “Χ”, «ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία με το Ισραήλ για το εύρος της χερσαίας επιχείρησης στο νότιο Λίβανο, αλλά φοβάται ότι θα επεκταθεί και θα διαρκέσει περισσότερο».

Ισχυρές ακούστηκαν τα μεσάνυχτα σε νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Ακούστηκαν τουλάχιστον δυο εκρήξεις, η μια από τις οποίες έγινε αισθητή σ’ όλη την πόλη.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν νωρίτερα προειδοποίηση προς τους κατοίκους τριών συνοικιών στα νότια προάστια της Βηρυτού, να απομακρυνθούν επειγόντως ενόψει βομβαρδισμών που θα εξαπολύσουν εναντίον στόχων που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ.

«Βρίσκεστε σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ» και «ο ισραηλινός στρατός θα δράσει δυναμικά». «Για την ασφάλειά σας και για την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα κτίρια και να απομακρυνθείτε από αυτά σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων», τονίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, δημοσιεύοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) χάρτη που δείχνει την τοποθεσία των κτιρίων που αποτελούν στόχους.

Live update: IDF orders civilians to move away from 3 Hezbollah buildings in Beirut https://t.co/acgoziz9lY