Κριμαία: Πυρκαγιά σε αγωγό αερίου από ατύχημα – Διεκόπη η παροχή σε πάνω από δέκα κοινότητες

Πυρκαγιά ξέσπασε αργά χθες Σάββατο έπειτα από ατύχημα σε αγωγό αερίου κοντά στο χωριό Βιναγκράντναγιε, στην προσαρτημένη στη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, εξαπλώθηκε σε κοντινό δάσος και διέκοψε την παροχή στην τουριστική πόλη Αλούστα και σε άλλες δέκα και πλέον κοινότητες, έκαναν γνωστό ρώσοι αξιωματούχοι.

«Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή», διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το ρωσικό υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram.

WATCH: An accident on a gas pipeline occurred near the village of Vinogradnoye near Alushta in Crimea, the head of the city reported. pic.twitter.com/8n0OUMZ15n