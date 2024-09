«Κόλαση» επί Γης η Μ. Ανατολή: Στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό – Εκατοντάδες νεκροί από τις επιδρομές στον νότιο Λίβανο

Δραματικές είναι τις τελευταίες ώρες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να επεκτείνει τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ, τόσο στον νότιο Λίβανο όσο και στα ανατολικά. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε στοχευμένη επίθεση στη Βηρυτό χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον στόχο. Νωρίτερα ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι από το πρωί έχει πλήξει σχεδόν 800 στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και την κοιλάδα Μπεκάα.

The IDF conducted a targeted strike in Beirut. Details to follow. pic.twitter.com/hot8x8stXp