Κοινή δήλωση 200 περιβαλλοντικών οργανώσεων και ομάδων αγροτών: Nέα μεταλλαγμένα, παλιά προβλήματα

Με κοινή τους δήλωση η Greenpeace και 200 οργανώσεις και ομάδες αγροτών, εκ των οποίων 10 ελληνικές, καλούν τις ευρωπαϊκές χώρες να προστατεύσουν τους αγρότες, τους παραγωγούς μικρής και μεσαίας κλίμακας και τη βιολογική και μη μεταλλαγμένη παραγωγή από τις απειλές στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα που προκύπτουν από την απορρύθμιση των νέων μεταλλαγμένων. Η κοινή δήλωση αντιτίθεται στη συμβιβαστική πρόταση απορρύθμισης των νέων μεταλλαγμένων που κατέθεσε η Πολωνία, που έχει αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η πρόταση θα συζητηθεί από εκπροσώπους των εθνικών κυβερνήσεων στις 14 Φεβρουαρίου.

Η πολωνική πρόταση καλύπτει τόσο τις μεταλλαγμένες καλλιέργειες όσο και τα άγρια φυτά που παράγονται με τις λεγόμενες “νέες γονιδιωματικές τεχνικές” (NGTs), οι οποίες μπορεί να ενέχουν κινδύνους τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον. Το προσχέδιο της πρότασης επικεντρώνεται στις πατέντες για τα φυτά, ενώ αγνοεί άλλα κρίσιμα ζητήματα όπως η ιχνηλασιμότητα, η ανίχνευση και ταυτοποίηση, η συνύπαρξη ή οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τη φύση και την ανθρώπινη υγεία. Η απορρύθμιση θα αυξήσει τον έλεγχο που ήδη ασκούν λίγες εταιρείες στους σπόρους, θέτοντας σε μειονεκτική θέση τους παραγωγούς μικρής και μεσαίας κλίμακας, και ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τον εταιρικό έλεγχο στους αγρότες. Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι επιτρέποντας ο έλεγχος των σπόρων να περάσει στα χέρια μόλις λίγων εταιριών, ενέχει τον κίνδυνο να αποδυναμωθεί η διατροφική εφοδιαστική αλυσίδα και πιθανώς να οδηγήσει σε μικρότερη ποικιλότητα σπόρων, κάτι που είναι κρίσιμης σημασίας για τους αγρότες ώστε να προσαρμοστούν στις τοπικές αγροτικές συνθήκες και την κλιματική αλλαγή.

