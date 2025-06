Κλείνει η «Φωνή της Αμερικής»: Mαζικές απολύσεις και αναστολή λειτουργίας μετά από 83 χρόνια εκπομπών

Τέλος εποχής για τη «Φωνή της Αμερικής» μετά από 83 χρόνια εκπομπών. Σε μια θλιβερή εξέλιξη για τη διεθνή ενημέρωση τους εργαζόμενους του Τύπου, 639 εργαζόμενοι της “Voice of America” (VOA) και της εποπτεύουσας Αμερικανικής Υπηρεσίας Παγκόσμιων Μέσων (USAGM) απολύονται από την κυβέρνηση Τραμπ, βάζοντας έτσι τέλος σε έναν από τους παλαιότερους και πιο εμβληματικούς φορείς διεθνούς ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενός ειδησεογραφικού φορέα που παράγει ψηφιακό, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό περιεχόμενο σε 48 γλώσσες και μέχρι πρόσφατα απευθυνόταν κυρίως σε μη Αμερικανούς πολίτες που ζουν εκτός των συνόρων των ΗΠΑ, ιδίως σε χώρες με περιορισμένη ελευθερία του Τύπου ή ανεξάρτητη δημοσιογραφία.

Today (6/20), many full-time employees from across VOA and USAGM received Reduction in Force (RIF) notices, terminating their employment. Most of them had been on adminstrative leave since mid-March, after President Trump ordered that the agency be dismantled. Here is a statement… pic.twitter.com/DYZAjuYARz — savevoa (@savevoanow) June 20, 2025

«Σήμερα, 20 Ιουνίου, πολλοί μόνιμοι υπάλληλοι από διάφορες υπηρεσίες της Voice of America (VOA) και της Αμερικανικής Υπηρεσίας Παγκόσμιων Μέσων (USAGM) έλαβαν επίσημες ειδοποιήσεις κατάργησης θέσεων, οι οποίες τερματίζουν τη σχέση εργασίας τους. Οι περισσότεροι εξ αυτών τελούσαν σε διοικητική άδεια από τα μέσα Μαρτίου, όταν ο Πρόεδρος Τραμπ διέταξε τη διάλυση της υπηρεσίας» έγραψαν οι εργαζόμενοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσα στους απολυμένους είναι και οι εργαζόμενοι στην Περσική Υπηρεσία της Φωνής της Αμερικής που είχαν επιστρατευθεί αιφνιδιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα για να μεταδώσουν ειδήσεις από το Ιράν, μετά την επίθεση του Ισραήλ. Όπως αναφέρει ο ιστότοπος του Αl Jazeera, τρεις δημοσιογράφοι που εργάζονταν στην Υπηρεσία είδαν τις κάρτες εισόδου τους να κατάσχονται κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος για τσιγάρο και δεν τους επετράπη η επιστροφή στο γραφείο.

Layoff notices have been sent to 639 employees of Voice of America (VOA) and the US agency that oversees it, effectively shutting down the outlet that has provided news to countries around the world since World War II https://t.co/T78BK5W7x7 pic.twitter.com/b3XW5lyz31 — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 21, 2025

Από τον Μάρτιο, περίπου 1.400 άτομα, που αντιστοιχούσαν στο 85% του συνολικού εργατικού δυναμικού της «Φωνής της Αμερικής» και της Αμερικανικής Υπηρεσίας για τα Παγκόσμια ΜΜΕ απολύθηκαν, σύμφωνα με την Κάρι Λέικ, ανώτερη σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ στην υπηρεσία. Η Λέικ χαρακτήρισε την απόφαση ως μέρος μιας «καθυστέρησης που έληξε» για τη διάλυση μιας διογκωμένης και αναποτελεσματικής κρατικής γραφειοκρατίας.

«Για δεκαετίες, οι Αμερικανοί φορολογούμενοι χρηματοδοτούσαν έναν φορέα γεμάτο δυσλειτουργίες, προκατάληψη και σπατάλες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Τραμπ. «Αυτό τελειώνει τώρα.»

Kari Lake, Senior Advisor for the U.S. Agency for Global Media, announced mass layoffs within her agency Thursday to rein in the agency’s “out-of-control” waste while also complying with an executive order from President Donald Trump. A news release that… https://t.co/pT0GLsDP0p pic.twitter.com/EK0ifIfAwQ — The Western Journal (@WesternJournalX) June 20, 2025

Η «Φωνής της Αμερικής» ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με στόχο να εκπέμπει ειδήσεις και δημοκρατικά μηνύματα σε κατοίκους της Ναζιστικής Γερμανίας. Με τα χρόνια, επεκτάθηκε σε δεκάδες γλώσσες, ενημερώνοντας πολίτες σε χώρες χωρίς ελεύθερο Τύπο.

Ωστόσο, η διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα στραφεί κατά των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζουν προκατάληψη κατά των συντηρητικών. Παρόμοιες προσπάθειες αποχρηματοδότησης καταγράφονται και προς PBS και NPR, πρόταση που αυτή τη στιγμή εξετάζεται από το Κογκρέσο.

We are not the voice of left America. We are not the voice of right America. We are the Voice of America, and our independent journalism should not be outsourced to any outlet aligned to any president’s agenda. #savevoa pic.twitter.com/Bud33qExOf — Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) May 7, 2025

«Είμαστε η φωνή της Αμερικής»

«Δεν είμαστε η φωνή της αριστερής Αμερικής. Δεν είμαστε η φωνή της δεξιάς Αμερικής. Είμαστε η Φωνή της Αμερικής, και η ανεξάρτητη δημοσιογραφία μας δεν πρέπει να εκχωρείται σε κανένα μέσο που ευθυγραμμίζεται με την ατζέντα οποιουδήποτε προέδρου» έγραψε σε ανάρτησή της η Πάτσι Γουιντακούσουαρα, μέχρι πρόσφατα επικεφαλής του Γραφείου Ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο.

Former U.S. Ambassador Joseph Donovan says VOA is key to countering disinformation and strengthening U.S.-Indonesia ties. Its suspension leaves a dangerous gap as China and Russia grow their media influence.#SaveVOA | #VOAMatters | #StandWithJournalists pic.twitter.com/uUmKjVcbds — savevoa (@savevoanow) June 18, 2025

Ο πρώην Πρέσβης των ΗΠΑ, Τζόζεφ Ντόνοβαν, από την πλευρά του, τάχθηκε κατά της απόφασης δηλώνοντας ότι η Voice of America (VOA) είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης υποστηρίζοντας ότι «η αναστολή της λειτουργίας της αφήνει ένα επικίνδυνο κενό, την ώρα που η Κίνα και η Ρωσία επεκτείνουν την επιρροή τους μέσω των μέσων ενημέρωσης».

