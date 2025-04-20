ΚΚΕ: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

ΚΚΕ: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλή δύναμη με υγεία και πολλές ακόμα επιτυχίες και διακρίσεις» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

