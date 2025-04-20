ΚΚΕ: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλή δύναμη με υγεία και πολλές ακόμα επιτυχίες και διακρίσεις» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.
Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος