Κένυα: Έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας μετά την ανακάλυψη ακρωτηριασμένων πτωμάτων στο Ναϊρόμπι

Η αρχή εποπτείας της αστυνομίας της Κένυας ερευνά τυχόν ευθύνες αστυνομικών μετά τη μακάβρια ανακάλυψη χθες Παρασκευή ακρωτηριασμένων πτωμάτων σε χωματερή στο Ναϊρόμπι.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αστυνομίας (IPOA) ερευνά επίσης τις καταγγελίες περί απαγωγών και παράνομων συλλήψεων διαδηλωτών, οι οποίοι αγνοούνται μετά τις πρόσφατες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

The recent anti-finance bill protests in Kenya have turned deadly, with six women found dead in Kware, Pipeline. It's time for us to come together and demand an end to the violence and abuse of women. End femicide#StopKillingWomen pic.twitter.com/IyjgYjiAfS