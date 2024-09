Κεντάκι: Πυροβολισμοί στον αυτοκινητόδρομο 75 – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Η αστυνομία στην πολιτεία Κεντάκι (νοτιοανατολικά) ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση ενόπλου που με βάση τις πρώτες πληροφορίες ρίχνει, κατά τα φαινόμενα στην τύχη, εναντίον διερχόμενων στον αυτοκινητόδρομο Interstate 75 στην περιοχή της πόλης Λόντον.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, υπάρχουν τραυματίες.

Kentucky, we are aware of a shooting on I-75 in Laurel County. Law enforcement has shut the interstate down in both directions at exit 49. Please avoid the area. We will provide more details once they are available.