Καζακστάν: Τραγωδία σε ημιμαραθώνιο – Νεκροί δύο δρομείς

Δύο δρομείς έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ημιμαραθωνίου στην πόλη Αλμάτι του Καζακστάν την Κυριακή, σύμφωνα με τους διοργανωτές.
Ο Ακκογιάν Ρσαλίγιεφ, 84 ετών, έχασε τις αισθήσεις του στην εκκίνηση του αγώνα, ενώ ο Αχμαντί, 21 ετών, είχε διανύσει περίπου 16 χιλιόμετρα όταν πέθανε. Και οι δύο ήταν τακτικοί συμμετέχοντες σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων.
Πηγή: Reuters
