Kαναδάς: Οι φλόγες φθάνουν στο Εθνικό Πάρκο της Τζάσπερ – Οι πυροσβέστες μάχονται για να προστατεύσουν αγωγό πετρελαίου

Αντιμέτωποι με πύρινη λαίλαπα βρίσκονται οι κάτοικοι του δυτικού Καναδά καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην πόλη Τζάσπερ, κοντά στο εθνικό πάρκο, έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και έχει μπει στον οικιστικό ιστό καίγοντας σπίτια και επιχειρήσεις.

Jasper National Park has been my backyard and my playground for 35 years. There isn’t a trail in the park that I haven’t hiked.



During those 35 years I’ve seen a lot of mismanagement, but nothing like I’ve witnessed during the last decade. I’ve ranted about it it all my… pic.twitter.com/2ms2ckHVwj July 25, 2024

Εκατοντάδες εστίες φωτιάς που χαρακτηρίζονται ακόμη ανεξέλεγκτες— και πυροσβέστες δίνουν μάχη στις επαρχίες Αλμπέρτα και Βρετανική Κολομβία, για να σώσουν υποδομές στρατηγικής σημασίας από τις φλόγες, ιδίως αγωγό πετρελαίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Gonna take a second to acknowledge the dedicated journalists out here covering #Jasper wildfires. CityNews, CBC, Radio Canada, Global, CTV all helping each other, working long hours in rough conditions, hanging in late now to provide an essential service. #abfire #yeg pic.twitter.com/MSvdH1WVpj — Sean Amato (@JSJamato) July 25, 2024

Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές έχουν φθάσει τις 433 στη Βρετανική Κολομβία και τις 176 στην Αλμπέρτα· πάνω από δέκα μαίνονται στην περιοχή του Φορτ Μακμέρι, κόμβο παραγωγής πετρελαίου από ασφαλτική άμμο.

Ο Trans Mountain Pipeline, που μπορεί να μεταφέρει ως και 890.000 βαρέλια πετρελαίου από το Έντμοντον στο Βανκούβερ, διασχίζει εθνικό πάρκο στα καναδικά Βραχώδη Όρη, κοντά στην Τζάσπερ, από όπου αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα 25.000 άνθρωποι από τη Δευτέρα.

Canada needs war time like response to our wildfires.



We need to spend billions right now and get water bombers from anywhere around the world we can and get our own companies to start building them asap.



We need to take our forest management seriously instead of chopping old… pic.twitter.com/UTmVHXl5EA — Kirk Lubimov (@KirkLubimov) July 25, 2024

Οι πυροσβέστες «εργάζονται για να περισώσουν όσα περισσότερα κτίρια είναι δυνατόν και να προστατεύσουν υποδομής κρίσιμης σημασίας, όπως εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις (και) τον Trans Mountain Pipeline», ανέφερε η υπηρεσία εθνικών πάρκων του Καναδά μέσω Facebook.

Η ραγδαία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα ανάγκασε πολίτες και πυροσβέστες που δεν διέθεταν αναπνευστήρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα από την πόλη Χίντον, σε απόσταση περίπου 100 χλμ., πρόσθεσε η υπηρεσία.

Πάντως οι αρχές ανέμεναν βροχές κατά τόπους μέσα στις επόμενες ώρες, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει ανάσα στους πυροσβέστες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

