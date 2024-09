Κακοκαιρία Boris: Aυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη – Στα πέντε τα θύματα στη Ρουμανία

Αντιμέτωπη με καταστροφικές πλημμύρες βρίσκονται αρκετές χώρες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη λόγω της καταιγίδας Μπόρις (Boris). Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ρουμανία και Πολωνία, ενώ ακόμη τέσσερις αγνοούνται στη γειτονική Τσεχία. Δρόμοι, σπίτια και τεράστιες γεωργικές εκτάσεις εξαφανίστηκαν κάτω από τα ορμητικά νερά, με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις.

Ο αριθμός των νεκρών από τη πέρασμα της καταιγίδας Μπόρις στη Ρουμανία ανήλθε σε πέντε μετά τον εντοπισμό σήμερα ενός ακόμη νεκρού στην ίδια περιοχή με τα υπόλοιπα θύματα και την πλέον πληγείσα από την κακοκαιρία, το Γκαλάτι (νοτιοανατολικά), όπου επηρεάστηκαν 5.000 νοικοκυριά.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στη χώρα ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι: “Μετά τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, στην περιοχή Σλομπόζια Κονάτσι εντοπίστηκε άλλος ένας νεκρός και ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε πέντε”.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε αρκετές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Πολωνία και τέσσερις άλλοι αγνοούνται στη γειτονική Τσεχία, που πλήττονται από τις καταρρακτώδεις βροχές λόγω της καταιγίδας Boris, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές των δύο χωρών

Massive floods due to extreme rainfall in Galați in the region of Western Moldavia in eastern Romania 🇷🇴 (14.09.2024)

Ένας άνθρωπος πνίγηκε και 1.600 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην επαρχία Κλόντζκο στη νοτιοδυτική Πολωνία καθώς η στάθμη των υδάτων στα ποτάμια της περιοχής ξεπέρασαν τα υψηλά επίπεδα ρεκόρ, προκαλώντας πλημμύρες σε πολλές πόλεις και χωριά ύστερα από ημέρες πολύ έντονης βροχόπτωσης.

One person has drowned in Poland and an Austrian fireman has died responding to floods, authorities said Sunday, as Storm Boris lashed central and eastern Europe