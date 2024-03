Και επίσημα η Σουηδία στο ΝΑΤΟ εν μέσω προειδοποιήσεων για «ενδεχόμενη επίθεση του Πούτιν εντός 5 – 8 ετών»

Η Σουηδία γίνεται και επίσημα το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια κατά την ένταξή της, θέτοντας τέλος σε μια πολιτική ουδετερότητας δύο αιώνων, με καταλύτη τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ulf Kristersson βρίσκεται στην Ουάσιγκτον με τον Λευκό Οίκο να απονέμει στη Σουηδία και επίσημα καθεστώς μέλους.

Η σουηδική σημαία θα υψωθεί έξω από το αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα υπενθυμίζοντας ότι η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας – η οποία μοιράζεται σύνορα 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία – είναι η πιο σημαντική διεύρυνση εδώ και δεκαετίες.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δυστυχισμένος όπως έγραψε η Daily Mail που δεν μπόρεσε να αποτρέψει τη Σουηδία, απείλησε να λάβει απροσδιόριστα «πολιτικά και στρατιωτικο-τεχνικά αντίμετρα». Ωστόσο ακόμη και η Ουγγαρία, την περασμένη εβδομάδα επικύρωσε την ένταξη της Σουηδίας, αναγνωρίζοντας ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία «αποσταθεροποίησε το ευρωπαϊκό τοπίο ασφάλειας».

Σε αντάλλαγμα, η Σουηδία θα προσθέσει υποβρύχια αιχμής και έναν αρκετά μεγάλο στόλο μαχητικών αεροσκαφών Gripen εγχώριας παραγωγής υψηλής ικανότητας στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

A U.S. Air Force B-52H Strategic Bomber and a B-1B “Lancer” Heavy Bomber alongside a Pair of JAS 39 “Gripen” Multirole Fighter Aircraft with the Swedish Air Force conducted a Flyover yesterday of Stockholm to Celebrate the Accession of Sweden into the NATO Alliance. pic.twitter.com/zDBZq2iNSu