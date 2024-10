Κ. Χάρις σε ομιλία στην Πενσυλβάνια: Αποφασισμένες να γυρίσουν σελίδα στο μίσος και στη διχόνοια οι HΠΑ – Τι είπε για Τραμπ

Όσο ο προεκλογικός αγώνας στιςΗΠΑ κορυφώνεται οι δύο υποψήφιοι εντείνουν την παρουσία τους και τις δηλώσεις τους θέλοντας να πείσουν και τους τελευταίους αναποφάσιστους. Η υποψήφια των Δημοκρατικών, Καμάλα Χάρις, μιλώντας σε σε εκκλησιαστικό ακροατήριο την Πενσυλβάνια δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «αποφασισμένες να γυρίσουν σελίδα στο μίσος και στη διχόνοια».

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας της η Χάρις αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν ανησυχεί για τις συνομιλίες του Τραμπ με τον Νετανιάχου που υπονομεύουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης Μπάιντεν στη Μέση Ανατολή».

Η ομιλία της Χάρις στην Εκκλησία της Χριστιανικής Συμπόνιας ήταν η πρώτη στάση της στην μεγαλύτερη πόλη της Πενσυλβανίας, μια πολιτεία-κλειδί στις εκλογές και σημαντικό δημοκρατικό προπύργιο. Η προεδρική υποψήφια προσπαθεί να ενθαρρύνει τους υποστηρικτές της, καθώς απομένουν λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα πριν τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

