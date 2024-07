Ιταλία: Καταζητείται 39χρονος για τη δολοφονία και την εξαφάνιση του πτώματος του θείου του σε χυτήριο – Είχε εκμυστηρευτεί το σχέδιό του

Καταζητείται από τις Αρχές της Ιταλίας ο 39χρονος Τζιάκομο Μπότσολι που χθες Δευτέρα 1η Ιουλίου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία και την εξαφάνιση του πτώματος του θείου του, Μάριο Μπότσολι, τον Οκτώβριο 2015.

Κατόπιν επικύρωσης της απόφασης, σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο βαθμο, οι Αρχές πήγαν στο σπίτι του ανιψιού Μπότσολι για την σύλληψη, όμως δεν τον βρήκαν.

È sparito Giacomo Bozzoli, condannato in via definitiva all’ergastolo per aver ucciso lo zio e aver gettato il corpo nel forno della fonderia di famigliahttps://t.co/uEm0mkxKEr