Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο μετά από χτυπήματα της Χεζμπολάχ – Στο επίκεντρο των επιθέσεων η περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα

Το ισραηλινό πυροβολικό εξαπέλυσε σήμερα Κυριακή πυρά στο νότιο Λίβανο αφού η Χεζμπολάχ έθεσε στο στόχαστρό της τρεις θέσεις του ισραηλινού στρατού στην αμφισβητούμενη περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα.

Δεν υπήρχαν άμεσα αναφορές για θύματα. Η εξέλιξη σημειώνεται μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική επίθεση Παλαιστινίων ενόπλων σε ισραηλινές πόλεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 250 Ισραηλινοί να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 230 κάτοικοι της Γάζας να σκοτωθούν στους βομβαρδισμούς στους οποίους προχώρησε το Ισραήλ ως αντίποινα.

BREAKING: Lebanon’s Hezbollah militant group has fired dozens of rockets and shells at three Israeli positions in a disputed area along the country’s border with Syria’s Israeli-occupied Golan Heights. https://t.co/MoHt3wZ7Fl