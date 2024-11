Ισραήλ: Την ευθύνη για τις εκρήξεις των βομβητών της Χεζμπολάχ ανέλαβε ο Νετανιάχου – Τι δήλωσε στο υπουργικό του συμβούλιο

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου παραδέχθηκε σήμερα για πρώτη φορά ότι έδωσε το πράσινο φως για την επίθεση με τους βομβητές που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο εναντίον της λιβανικής Χεζμπολάχ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπός του Ομέρ Ντόστρι.

Μιλώντας στο εβδομαδιαίο υπουργικό συμβούλιο, ο Νετανιάχου δήλωσε πως έδωσε την άδεια γι’ αυτή την επιχείρηση, για την οποία δεν είχε αναληφθεί μέχρι τώρα η ευθύνη, ανέφερε ο Ντόστρι, επιβεβαιώνοντας πληροφορία που είχε μεταδοθεί από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Netanyahu Breaks Silence: Admits Responsibility Pager Operation At today’s government meeting, Netanyahu acknowledged responsibility for the pager operation against Hezbollah for the first time. “Senior security officials and the political leadership overseeing them opposed… pic.twitter.com/VL2R8CzxnV

Παγιδευμένες συσκευές, βομβητές και ασύρματοι πομποδέκτες, που χρησιμοποιούνταν από μέλη της Χεζμπολάχ, εξεράγησαν στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, προπύργια της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Οι εκρήξεις αυτές στοίχισαν τη ζωή σε 39 ανθρώπους, ενώ σχεδόν 3.000 τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

In a recent operation, the pocket pagers of Hezbollah terrorists were hacked by the Israeli Cyber Army, and their owners were sent straight to hell!

😂@YaarDabestaani pic.twitter.com/2p8HNxkbwL