Ισραήλ: Στη Ντόχα μεταβαίνει τη Δευτέρα αντιπροσωπεία για συνομιλίες με τη Χαμάς για τη συνέχιση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ θα στείλει τη Δευτέρα στο Κατάρ αντιπροσωπεία για να συζητήσει με τους διεθνείς μεσολαβητές για τη συνέχιση της εκεχειρίας με τη Χαμάς, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου στη Γάζα, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

🚨🇮🇱 Netanyahu’s office:



“Israel has decided to send a delegation to Doha on Monday in response to a mediation invitation.” pic.twitter.com/oUAY2vr45Z