Iσραήλ: Με συντριπτική πλειοψηφία η Κνεσέτ απαγόρευσε τη λειτουργία της UNRWA στη χώρα

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη δραστηριότητα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στη χώρα, παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Εθνών.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 92 ψήφους υπέρ και 10 κατά στην 120μελή Κνεσέτ. Το Ισραήλ εδώ και καιρό κατηγορούσε ορισμένους εργαζόμενους στην UNRWA ότι συμμετείχαν στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αμέσως μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι οι εργαζόμενοι στην UNRWA πρέπει να λογοδοτήσουν για τις «τρομοκρατικές δραστηριότητές» τους, όπως τις αποκάλεσε. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Νετανιάχου πρόσθεσε επίσης ότι η συνεχής ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παραμείνει διαθέσιμη στη Γάζα «τώρα και στο μέλλον».

Σε μια πρώτη αντίδραση, η UNRWA χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» την απόφαση που έλαβε η Κνεσέτ. «Είναι σκανδαλώδες που μια χώρα μέλος των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκει να διαλύσει μια υπηρεσία του ΟΗΕ η οποία αποδεικνύεται ότι είναι ο σημαντικότερος χορηγός ανθρωπιστικών υπηρεσιών στη Γάζα» ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής, Τζουλιέτ Τούμα.

Ο σύμβουλος για θέματα μέσων ενημέρωσης της UNRWA Αντνάν Άμπου Χάσνα είπε ότι η απόφαση του Ισραήλ για απαγόρευση της λειτουργίας της υπηρεσίας στο έδαφός του θα σημάνει την κατάρρευση της ανθρωπιστικής διαδικασίας στο σύνολό της. Ο Χάσνα χαρακτήρισε «πρωτοφανή» την απόφαση, σε δηλώσεις του προς το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera Mubasher TV του Κατάρ.

«Επικίνδυνο προηγούμενο» λέει ο επικεφαλής της

Η απαγόρευση της δραστηριότητας της UNRWA στο Ισραήλ «δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο» σχολίασε στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, Φιλίπ Λαζαρινί, μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από την Κνεσέτ.

The vote by the Israeli Parliament (Knesset) against @UNRWA this evening is unprecedented and sets a dangerous precedent. It opposes the UN Charter and violates the State of Israel’s obligations under international law.



This is the latest in the ongoing campaign to discredit…