Ισραήλ: Έκρηξη σε κτίριο στο Τελ Αβίβ – Επτά τραυματίες – Ο IDF εξετάζει αν προκλήθηκε από χτύπημα drone (βίντεο)

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κτίριο στο κέντρο του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, κοντά στο Αμερικανικό Προξενείο.

Ο Ισραηλινός στρατός εξετάζει τις πληροφορίες, που ανέφεραν ότι ένα drone έπεσε πάνω σε ψηλό κτίριο και προκάλεσε υλικές ζημιές.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν φτάσει στο σημείο και επιθεωρούν την περιοχή για ύποπτα αντικείμενα… Επτά άτομα με ελαφρά τραύματα έχουν λάβει περίθαλψη», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, καλώντας τους κατοίκους «να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και να μην πλησιάζουν ή να αγγίζουν συντρίμμια ή σκάγια που μπορεί να περιέχουν εκρηκτικά».

Huge Explosion/Drone Strike Near the US Consulate in Tel Aviv And Biden keeps funding these genocidal Islamic slaughterers. https://t.co/U4Sljmwe6q pic.twitter.com/M2aQcj10Aq

Security cameras from Tel Aviv caught the drone’s hum and also the moment of the explosion🔴

The explosion – 199 meters from the United States Embassy



Yemen? Iraq? Syria? Iran? Hezbollah?



By @orfialkov pic.twitter.com/VtU08Ti69y