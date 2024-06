Ισλανδία: Η Χάλα Τόμασντότιρ εξελέγη πρόεδρος της χώρας – Η επιχειρηματίας συγκέντρωσε το 34,3% των ψήφων

Η επιχειρηματίας Χάλα Τόμασντότιρ εξελέγη σήμερα πρόεδρος της Ισλανδίας επικρατώντας της πρώην πρωθυπουργού Κατρίν Γιάκομπσντότιρ με το 34,3% των ψήφων έναντι 25,5%.

