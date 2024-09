Ιράκ: Επεισοδιακή διαδήλωση κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Εκατοντάδες σιίτες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη για να εκφράσουν την οργή τους για τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα από ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού.

🇮🇶 💔 Angry Iraqi mourners are breaking barriers to attack the US embassy in Baghdad due to the martyrdom of Sayyid Hassan Nasrallah. pic.twitter.com/UIGz6H3uD7